В Воронежской области приостановили плановую госпитализацию из-за COVID

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Больницы Воронежской области временно не принимают пациентов на плановое стационарное лечение из-за сложной эпидситуации c коронавирусом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Исключения сделаны для оказания медицинской помощи при обострении хронических заболеваний, которые могут привести к угрозе жизни.

Также из стационара не будут выписывать одиноких пациентов, у которых отсутствует возможность организовать должный уход на дому.

Госпитализацию не отменят для больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и пациентов с вирусными гепатитами, требующими стационарного лечения, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, поликлиники Воронежской области в июле временно приостанавливали плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профосмотры взрослого населения.

По состоянию на 21 сентября в регионе зарегистрировано 128 486 случаев коронавируса, из них 491 случай за последние сутки. Выздоровели 107 988 человек, 5 553 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.