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В Ульяновске ординаторов устроят в поликлиники из-за роста заболеваемости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Ульяновской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и другими острыми респираторными инфекциями выросла нагрузка на врачей в больницах и поликлиниках, им на помощь привлекут студентов ординатуры, сообщило правительство региона.

"В связи с крайне высокой нагрузкой на врачей в поликлиниках совместно с Ульяновским госуниверситетом ведется работа по трудоустройству 119 ординаторов в поликлиники регионального центра. Планируется, что с 23 сентября ординаторы приступят к деятельности", - говорится в сообщении.

Для организации помощи неинфекционным больным и решения оперативных вопросов поликлиник будет задействован автопарк правительства региона и администраций муниципальных образований.

Также областная администрация выделит дополнительные деньги на закупку препаратов для амбулаторных больных COVID-19, которых также становится больше. В больницах открывают дополнительныые койки для лечения коронавирусной инфекции.

"С подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении в стационарах находится 1791 пациент, на амбулаторном лечении в настоящее время - 5214 человек", - говорится в пресс-релизе.

Ранее 22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 36 из 85 регионов.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Ульяновская область коронавирус

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