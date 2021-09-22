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Хроника последних дней СССР

После пропажи самолета под Хабаровском возбудили уголовное дело

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пропажа самолета Ан-26 под Хабаровском будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в следственном комитете (СК).

"По данному факту следственными органами Восточного межрегионального управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает в среду сайт ведомства.

По данным ведомства, 22 сентября самолет проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края.

"В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа", - говорится в пресс-релизе.

В СК отметили, что в настоящее время на место направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России.

"Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося", - добавили в ведомстве.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-26 пропал под Хабаровском во время полета на сверхнизкой высоте.

"Самолет выполнял полет на высоте 600 метров с удалением 38,7 км от аэропорта Хабаровск", - сказал источник.

Данная высота считается сверхнизкой.

Тем временем спасатели пока не смогли добраться до предполагаемого района ЧП. Вертолет Ми-8, вылетевший на поиски, из-за низкой видимости не смог сесть в районе предполагаемого ЧП и вернулся назад, заявил собеседник агентства.

Информированный источник также рассказал "Интерфаксу", что пропавший Ан-26 находился в эксплуатации с августа 1979 года, "использовался исключительно на Дальнем Востоке".

Вплоть до 2006 года самолет использовался авиакомпанией "Спецавиа".

На протяжении последних 15 лет он эксплуатируется в качестве воздушной лаборатории ЗАО "Летные проверки и системы".

Хабаровский край СКР

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