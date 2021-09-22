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Хроника последних дней СССР

Что произошло за день: среда, 22 сентября

Проверка корректности подсчета онлайн-голосов в Москве, покушение на помощника Зеленского, исчезновение с радаров Ан-26 под Хабаровском

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета онлайн-голосов в Москве. В Мосгоризбиркоме сообщили, что пересчет голосов возможен только по решению суда. При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в будущем Москва перейдет на федеральную платформу для дистанционного электронного голосования, так как дополнительные опции для столицы усложнили процесс подсчета.

- Первый помощник Владимира Зеленского подвергся нападению. Неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира в районе села Лесники (Киевская область). Сам Шефир не пострадал, ранения получил его водитель, он перенес операцию. Полиция рассматривает связь нападения с государственной деятельностью потерпевшего, покушение с целью дестабилизации политической ситуации или операцию с участием иностранных спецслужб.

- Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%. Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости на 24% за неделю, госпитализировали заболевших на 15% чаще. Осведомленный источник рассказал, что при ухудшении ситуации возможен возврат к QR-кодам. К утру среды в целом по стране выявили 19 706 новых случаев заражения, в Москве - 1 991.

- Под Хабаровском пропал Ан-26 с экипажем из шести человек. Борт выполнял облет систем навигационного радионаблюдения. По данным источника, самолет мог разбиться в заповеднике недалеко от аэропорта Хабаровск-Новый. Поиски осложнены погодными условиями. Возбуждено уголовное дело.

- Роскомнадзор составил реестр соцсетей. Регулятор напомнил, что по закону интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

- Набиуллина заявила о необходимости ограничить полную стоимость кредитов. По ее словам, в микрофинансировании регулирование уже ужесточено, а в случае с потребительскими кредитами банки часто проводят услуги, не учитывая их в итоговой стоимости кредита.

- Активист Александр Ионов потребовал от Генпрокуратуры РФ признания The Bell СМИ-иноагентом. Он заявил, что издание получает иностранное финансирование. Между тем The Bell сообщает, что не получает деньги из-за рубежа и продолжает работать в обычном режиме.

- Источник назвал вероятную дату первого заседания Думы в новом составе. Оно может состояться 7 октября - срок сдвигается примерно на неделю.

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