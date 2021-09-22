Матвиенко исключила отмену закона об иноагентах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Речи об отмене закона об иноагентах не идет, но парламентарии готовы его уточнить при необходимости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, по итогам прошедших выборов сенаторы проверят правоприменительную практику, и "если в чем-то - двойное трактование или неправильное применение - нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить".

"Но речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет", - подчеркнула она.

По мнению спикера, сейчас нет никакой дискриминации по отношению к таким организациям или к СМИ.

"В ходе этих выборов я специально интересовалась. Те СМИ, которые были признаны иноагентами, они участвовали также наравне с другими журналистами в процессе избирательной кампании. Там, где были допущены все журналисты, они также имели право доступа", - сказала она.

Главное в этом вопросе, считает Матвиенко, - практика применения закона, и нужно, "чтобы не было перегибов".

"Работать над совершенствованием правоприменительной практики, безусловно, нужно. И здесь мы будем работать и с Общественной палатой, и с Советом по правам человека при президенте. Если есть примеры, если есть предложения, то этот закон может более точно, более эффективно работать. Или если будут факты какого-то ущемления, мы готовы смотреть этот закон, и если надо, его уточнять", - сказала она.

В конце августа ряд СМИ, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ призвали президента Владимира Путина и других первых лиц государства отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы и прекратить преследование журналистов.

В Кремле заявили, что обращение заслуживает внимание, хотя выдержано в "не совсем верной риторике". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что закон об иноагентах России необходим в условиях продолжающихся попыток вмешательства извне через СМИ, НКО и отдельных журналистов.

"Как таковой этот закон должен быть и он будет", - сказал тогда Песков, но допустил, что закон может быть изменен ради совершенствования его правоприменения.

Первая версия закона об иноагентах вступила в силу в России в 2021 году. Он сначала применялся к некоммерческим организациям, в том числе экологическим и правозащитным, которым вменяли ведение политической деятельности при иностранном финансировании. Закон менялся, и стало возможным признавать иноагентами СМИ, отдельных граждан и незарегистрированные организации. Статус иноагента подразумевает частую сдачу отчетности о деятельности, тратах и доходах, частые проверки, а также обязанность маркировать собственные публикации. За отсутствие маркировки организации и физлицам грозят штрафы.

На платформе Change.org идет сбор подписей под петицией с требованием отменить законы об иноагентах. Ее подписали почти 130 тысяч человек.