Проект "Важные иноагенты" стал 48-м СМИ-иноагентом в России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции включило в реестр СМИ - иностранных агентов издание "Важные иноагенты" по ходатайству его организаторов, уже состоящих в перечне, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 сентября 2021 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты", - сообщает во вторник сайт Минюста.

По данным министерства, "организация была создана российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр (СМИ-иноагентов - ИФ), - Шлейновым Р.Ю., Аниным Р.А., Мароховской А.А., Долининой И.Н. и Шмагун О.В".

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - заявили в Минюсте.

Там напомнили, что обязанность по созданию в течение одного месяца с момента внесения в реестр указанными гражданами российских юридических лиц и уведомлению о факте их создания Минюста прямо установлена законом РФ "О средствах массовой информации" (статья 25.1).

"Согласно требованиям законодательства, указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке", - говорится в пресс-релизе.

Проект "Важные иноагенты" стал 48-м СМИ-иноагентом в России.

В последнее время пополнение реестра происходит на регулярной основе.

20 августа Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Важные истории". Кроме того, СМИ-иноагентами признаны журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.