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Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Закон о СМИ-иноагентах должен существовать в РФ для защиты от внешнего вмешательства, а возможные спорные положения и правоприменительная практика могут быть предметом обсуждения, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ряд СМИ в пятницу обратились к президенту РФ Владимиру Путину и другим руководителям страны с требованием отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы.

"Мы видели это обращение. Это достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений известного закона", - сказал Песков.

"Мы считаем, что это не совсем верная риторика, но, по сути, это обращение заслуживает внимания", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что "в нашей стране должен быть такой закон", так как имеет место вмешательство во внутренние дела РФ из-за границы, причем "с этим сталкиваются практически все страны мира". "В этих целях часто используются НКО, журналисты, средства массовой информации", - продолжил представитель Кремля.

"Как таковой этот закон должен быть и он будет. Другое дело, что в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, журналистского цеха кажется несовершенным правоприменение, некоторые положения закона - это то, что должно конструктивно обсуждаться. В первую очередь внутри самого цеха, и потом уже - нашими законодателями и представителями исполнительной власти", - заключил Песков.

В обращении СМИ содержится также требование "прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов".

Среди подписавших обращение Forbes, "Новая газета", "Дождь" (признан в РФ иноагентом), "Медуза" (признана в РФ иноагентом), "Republic", "The Village", "Псковская губерния", а также Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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