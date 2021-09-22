Альфа-банк и Генпрокуратура пришли к компромиссу по возврату средств в рамках дела Абызова

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Альфа-банк и Генпрокуратура РФ заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации, связанной с возвратом средств в рамках дела экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Как говорится в сообщении Альфа-банка, в рамках соглашения с Генпрокуратурой он передал средства на благотворительность в сфере образования и просвещения.

"Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу", - отмечает банк.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, чьи слова приводятся в сообщении, поблагодарил Генпрокуратуру "за конструктивный подход в ходе переговоров".

Альфа-банк отмечает, что в дальнейшем рассчитывает на продолжение сотрудничества с Генпрокуратурой в сфере поиска и возврата денежных средств, выведенных незаконным образом за рубеж.

В начале сентября Гагаринский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Абызову и Альфа-банку об обращении в доход государства денежных средств более чем на $126 млн. По данным суда, ведомство требовало взыскать с Абызова $22 млн, с Альфа-банка – порядка $31 млн и более 5,6 млрд рублей. Генпрокуратура считала, что эти средства были получены в нарушение антикоррупционного законодательства и имеют незаконный характер. Альфа-банк и защита Абызова намеревались обжаловать решение суда.

По данным газеты "Коммерсантъ", речь идет о денежных средствах, которые Абызов инвестировал под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram и которые он разместил на счетах, обслуживаемых Альфа-банком, после того, как проект не состоялся. Часть денежных средств ($104,5 млн), как отмечало издание, банк обратил в свою собственность в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе. Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, фигуранты заканчивают знакомиться с материалами.