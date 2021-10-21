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Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Мосгорсуде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решения судов по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Как сообщалось, Гагаринский суд Москвы 20 октября 2020 года взыскал с Абызова и пяти иностранных юридических лиц 32 540 718 646 руб. 44 коп. по иску Генпрокуратуры. Мосгорсуд 21 мая 2021 года оставил это решение без изменений.

По версии надзора, средства Абызов получил в нарушение антикоррупционного законодательства. Сумма стала рекордной для России по аналогичным искам об обращении имущества в доход государства.

Сторона Абызова в кассационной инстанции настаивала на незаконности вынесенных по делу решений и просила их отменить.

Претензии Генпрокуратуры к Абызову

Как заявили ранее в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Абызов скрыл сведения о своем имуществе, в частности, о том, что он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Абызов как государственный служащий на протяжении пяти лет не декларировал это имущество, отмечали в надзорном ведомстве.

Более того, как установила прокуратура, в период службы Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, получать доходы от подконтрольных ему юридических лиц, оформив их на подставных лиц и организовав на Кипре и в Москве теневые офисы в обычных жилых квартирах.

В 2018 году Абызов, как выяснила Генпрокуратура, "используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". В результате сделки на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые, по мнению надзорных органов, стали его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Абызов исковые требования не признал.

В 2021 году Генпрокуратура добилась взыскания с Абызова еще $22 млн по другому иску ведомства.

Дело Михаила Абызова

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено несколько обвинений, в том числе в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, дело готовится к направлению в прокуратуру и суд.

Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечено более 15 человек, некоторые находится в розыске.

Михаил Абызов Генпрокуратура

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