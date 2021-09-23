Суд признал законной постановку Навального на учет как склонного к побегу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд в четверг отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Алексея Навального на решение Петушинского районного суда, признавшего законным постановку оппозиционера на учет как склонного к побегу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев.

"Решение (Петушинского райсуда - ИФ) оставлено в силе", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, администрация колонии №2 УФСИН России по Владимирской области поставила Навального на профучет как склонного к побегу. Это решение он оспорил в суде, однако 2 июня Петушинский суд отказал в удовлетворении иска Навального. В начале июля представитель Навального обжаловал решение суда об отказе снять его подзащитного с учета как склонного к побегу.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 под Покровом, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".