Суд отклонил второй иск Навального о запрете адвокатам проносить технику

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Владимира отказал в удовлетворении административного искового заявления оппозиционера Алексея Навального к администрации ИК-3 о признании незаконным запрета на использование его адвокатами при посещении колонии ноутбуков и телефонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Иск казался запрета адвокатам использовать технику при посещении Навального в период с 12 мая по 4 июня этого года.

Как сообщалось, 10 июня Октябрьский суд Владимира отклонил аналогичный административный иск осужденного. В нем речь шла о других датах посещения адвокатами колонии. Это решение суда защита обжаловала.

Адвокаты навещали Навального в ИК-3 УФСИН Владимирской области весной, когда он проходил там лечение.

С середины марта он находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под Покровом, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".