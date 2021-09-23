Останки членов экипажа найдены на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На месте крушения Ан-26 под Хабаровском обнаружены останки членов экипажа самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"С места сообщили об обнаружении останков предположительно членов экипажа", - сказал источник.

Ранее в четверг вертолет МЧС заметил с воздуха обломки пропавшего накануне Ан-26.

Самолет сильно поврежден, его фрагменты разбросаны на десятки метров, следует из фотографий спасателей, которые размещены в телеграм-канале губернатора края. На кадрах видны поваленные деревья и части самолета, обшивка и детали.

Как сообщалось, группа, отправившаяся к упавшему Ан-26 в районе Большехехцирского заповедника в пригороде Хабаровска, добралась до места назначения.

Поисками экипажа Ан-26, который потерпел крушение накануне в пригороде Хабаровска, занимается группа из 140 человек, число участников операции увеличено вдвое.

22 сентября самолет Ан-26, на борту которого находились шесть человек, исчез с радаров и перестал выходить на связь примерно в 40 км от Хабаровска. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае.