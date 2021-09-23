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Хроника последних дней СССР

Найдены обломки пропавшего накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26

Найдены обломки пропавшего накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26
Самолет Ан-26. Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший в среду в Хабаровском крае самолет Ан-26, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации ГУ МЧС, самолет потерпел крушение, так как видны его обломки.

"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в пресс-службе.

В четверг рано утром вертолет МЧС и воздушное судно Росавиации вылетели на поиски пропавшего самолета. На земле поиски также вели более 70 спасателей и 20 единиц техники.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

ЗАО "Летные проверки и системы" является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения летных проверок наземных средств связи. Самолет эксплуатируется с августа 1979 года.

Следственный комитет по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Хабаровский край МЧС РФ

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