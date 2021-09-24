Спасатели продолжили обследование места падения Ан-26 под Хабаровском

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возобновлены работы на месте крушения Ан-26 в районе Большехехцирского заповедника под Хабаровском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровском краю.

"С наступлением светлого времени суток 24 сентября прибывшая на месте сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам по обследованию места крушения самолета Ан-26", - сказано в сообщении.

На месте базирования развернут палаточный полевой лагерь. Всё необходимое снаряжение, имущество, и продовольствие было доставлено с помощью вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

В течение дня спасатели подготовят вертолётную площадку на месте происшествия.

Обратившимся родственникам оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России, отмечается в релизе.

Как сообщалось, 22 сентября самолет Ан-26, прибывший из Читы, проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Вечером примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.