Центр Гамалеи подал документы на регистрацию COVID-вакцины для подростков

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков, сообщил в четверг "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее в августе заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что вакцинацию будут рекомендовать детям с хроническими заболеваниями.

2 июля в Москве началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак-М") для подростков 12-17 лет. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений - больниц имени Башляевой и Морозовской.

В настоящее время для массовой вакцинации в России разрешены четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН.

Клинические исследования применения вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках от 15 до 17 лет могут начаться в ближайшее время после завершения исследований на взрослых, заявлял генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.