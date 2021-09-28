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На испытание "Спутника V" для подростков выделено 100,6 млн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило центру имени Гамалеи 100,6 млн рублей на клинические испытания вакцины против коронавируса "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Деньги будут выделены в 2021 году Минздраву, который выделит соответствующую субсидию разработчику препарата. Вакцина будет исследована на предмет безопасности, переносимости и иммуногенности.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил от центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков.

Клиническое исследование вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" на подростках началось в Москве 2 июля в больницах имени Башляевой и Морозовской.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Противники вакцинации вышли на митинги в Нью-Йорке
Хроника 09 января 2020 года – 28 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Центр Гамалеи коронавирус Михаил Мишустин Спутник V

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