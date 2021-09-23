Госдума нового созыва впервые соберется 12 октября

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Планируется, что первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоится 12 октября, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". Там добавили, что 5 октября может пройти заседание Высшего и Генерального советов партии.

"Мы проведем совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", - заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на встрече руководства партии с членами рабочей группы Госдумы по подготовке первого пленарного заседания.

После этого заседания единороссы проведут организационное заседание фракции на партийной площадке, добавил он.

"И еще одно заседание фракции пройдет традиционно накануне пленарного заседания Госдумы", - сказал Турчак.

Ранее источники "Интерфакса" в парламентских партиях называли 29 сентября наиболее вероятной датой первого пленарного заседания Думы VIII созыва. 22 сентября в "Единой России" и "Справедливой России - за правду" сказали, что теперь в обсуждениях чаще называется 7 октября.

По Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать парламентариев и ранее этого срока.

Выборы депутатов Госдумы завершились 19 сентября.