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Хроника последних дней СССР

Володин сообщил, что проект бюджета может поступить в Думу 30 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о бюджете, как ожидается, поступит в Госдуму 30 сентября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступить должен бюджет не позднее 1 октября. Мы ожидаем, как правило, правительство вносит в предпоследний день - это 30 сентября, поэтому нам еще предстоит один раз собраться на дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть проект бюджета и направить его в рассылку", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, также старым составом соберется и профильный комитет по бюджету. "Это процедура. То есть, мы должны запустить процесс, а рассматривать уже будет новый состав Государственной Думы", - пояснил Володин.

В пресс-службе палаты "Интерфаксу" пояснили, что на дополнительное заседание соберется Совет Думы, а не вся палата. Парламентарии VII созыва на заседании Совета направят бюджет в рассылку, чтобы ускорить его рассмотрение избранными депутатами VIII созыва.

Ранее в четверг в пресс-службе партии "Единая Россия" сообщили, что первое пленарное заседание Думы в новом составе запланировано на 12 октября, а 5 октября должно состояться заседание Высшего и Генерального советов партии. На нем, в частности, будет рассмотрена кандидатура спикера.

Госдума Вячеслав Володин

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