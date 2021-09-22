Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Первое заседание Государственной Думы VIII созыва, вероятно, состоится в начале следующего месяца, называется дата 7 октября, сообщают источники "Интерфакса" в парламентских партиях. Ранее представители партий называли 29 сентября как наиболее вероятную дату первого пленарного заседания.

Теперь в обсуждениях чаще всего фигурирует дата 7 октября - таким образом, предполагаемые сроки сдвигаются примерно на неделю, рассказал собеседник агентства в "Единой России".

"Как предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу", - добавил он.

Седьмое октября в числе других дат наазвал и собеседник "Интерфакса" в "Справедливой России - За правду". По его словам, временная рабочая группа депутатов по подготовке заседания может собраться в ближайшие несколько дней, а начало работы палаты, вероятно, состоится на рабочей неделе с 4 по 8 октября.

Оба источника подчеркнули, что пока точных данных нет - в Думе ждут акта президента России, который созовет первое заседание и поставит точку в вопросе.

Ранее в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о начале работы палаты ответил, что об этом будет объявлено позже, когда дата будут определена.

По Конституции, Госдума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания, но президент может созвать парламентариев и ранее этого срока.

21 сентября спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания палаты нового созыва. По думскому регламенту, временная группа формируется распоряжением действующего председателя Госдумы не позднее чем за две недели до дня начала работы нового созыва или на следующий день после того, как президент примет решение созвать заседание.

В Думе седьмого созыва заседали четыре партии - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. На сентябрьских выборах пятипроцентный барьер преодолела и партия "Новые люди" во главе с владельцем компании Faberlic Алексеем Нечаевым.