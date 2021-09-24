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Хроника последних дней СССР

С воздуха не смогли найти выживших в крушении вертолета Ка-27 на Камчатке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Осмотр с воздуха места крушения вертолета Ка-27 на Камчатке не показал наличие живых членов экипажа, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время облета места крушения на южном склоне горы Острая живых людей обнаружить не удалось", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Ка-27 погранслужбы разбился на Камчатке накануне вечером. На борту, по предварительным данным, находилось три человека.

Ка-27 Камчатка

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