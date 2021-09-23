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Экипаж пропавшего на Камчатке Ка-27 предположительно состоял из трех человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пропавший на Камчатке вертолет Ка-27, по предварительным данным, принадлежит погранслужбе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вертолет, предварительно, пограничный. На борту три человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил "Интерфаксу", что вертолет Ка-27, по предварительным данным, жестко сел на Камчатке.

"Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту - до пяти человек", - сказал он.

Судьба экипажа пока неизвестна.

Камчатка Ка-27

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