Полиция Челябинска проверит случаи отравления животных в зоопарке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска проверяет информацию, поступившую от сотрудников зоопарка, о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД города в пятницу.

В свою очередь пресс-служба мэрии поясняет, что накануне в Челябинском зоопарке ветеринарная служба зафиксировала отравление бурых медведей Степана и Маши. "Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли", - поясняется в сообщении.

По информации ветеринаров, две недели назад похожие, но менее выраженные симптомы отравления проявились у бурой медведицы Бусинки, но ее удалось выходить. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы для жизни не наблюдается.

Кроме того, в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени, косуля. Тогда самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления, отмечает мэрия.

"Сотрудники Челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление, и животные были отравлены умышленно - на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в семь килограмм", - говорится в сообщении.

Зоопарк закрыт, на его территории работают сотрудники полиции.

"Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности", - отметили в мэрии.