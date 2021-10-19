Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска установила подозреваемого в отравлении двух бурых медведей в городском зоопарке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского УМВД .

Им оказался местный житель, 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи выясняют, что послужило причиной совершения преступления.

По факту отравления животных в городком зоопарке возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных.

Согласно заключению эксперта, гибель двух бурых медведей наступила в результате отравления.

С заявлением о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей - Степана и Маши - в полицию обратились сотрудники зоопарка. С похожими симптомами отравления ранее слегла бурая медведица Бусинка, но ее удалось выходить.

Кроме того, в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени и косуля, самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось.

На территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом.