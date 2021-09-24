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Хроника последних дней СССР

Суд оставил экс-замглавы инженерных войск ВС РФ в СИЗО до декабря

В отношении генерала Алахвердиева возбудили несколько дел о взяточничестве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд до декабря продлил арест бывшего заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в коррупции.

Срок содержания Алахвердиева под стражей продлен до 28 ноября, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Согласно материалам дела, генералу вменяется получение особо крупной взятки и злоупотребление полномочиями.

Так, по версии следствия, генерал незаконно получил 6 млн 645 тыс. руб. за действия в пользу компании "Логические системы".

Кроме того, следствие настаивает, что Алахвердиев неоднократно давал указания командирам и подчиненным воинских частей на выполнение работ на садовых участках в Красногорском районе, принадлежащих как ему самому, так и другим людям.

Также, как стало известно на заседании в пятницу, в отношении генерала возбуждено еще три дела о взяточничестве на общую сумму более 1 млн руб.

Руслан Алахвердиев ВС РФ

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