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На замначальника инженерных войск РФ завели уголовное дело

Руслана Алахвердиева заподозрили в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев стал фигурантом коррупционного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"В отношении генерала возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбуждено в конце июля, по нему идут активные следственные действия. "Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного из числа руководства службы", - отметил источник.

От других подробностей дела он воздержался.

ВС РФ Руслан Алахвердиев

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