Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Замначальника инженерных войск РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев обвиняется в получении взяток от подрядчиков по госконтрактам - строительных организаций - в особо крупном размере и привлечении подчиненного военнослужащего к работам на своей даче, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

По его данным, к настоящему времени сумма взяток составляет 8 млн рублей. "В ходе расследования сумма вменяемых взяток, скорее всего, возрастет", - отметил источник.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в отношении генерала Алахвердиева возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело было возбуждено в конце июля, по нему идут активные следственные действия. "Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного из числа руководства службы", - отметил собеседник агентства.

Генерал взят под стражу. "По решению суда Алахвердиев был арестован еще в августе и в настоящее время находится в одном из СИЗО Москвы", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.