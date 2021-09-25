Президент РФ призвал парламентариев подумать над реформой Рособрнадзора

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы излишней бумажной и отчетной нагрузки на образование в России не решить путем упразднения Рособрнадзора, заявил президент России Владимир Путин.

"Тут просто повнимательней нужно посмотреть. Может быть, понимая, что все-таки кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным везде, на всей территории страны, может, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора. Посмотреть, как его можно реформировать. Давайте вместе подумаем на эту тему", - сказал он на встрече с руководителями политических партий в режиме видеоконференции в субботу.

Так глава государства прокомментировал выступление лидера прошедшей в Думу партии "Новые люди" Алексея Нечаева, который обратил внимание президента на недовольство некоторых представителей отрасли образования Рособрнадзором и излишней отчетностью.

"Давайте хорошие функции (Рособрнадзора - ИФ) оставим, но вот эту нагрузку административную, когда есть сначала отчетность, потом контроль над отчетностью, потом надзор за контролем, - давайте это упростим", - сказал Нечаев.

Путин в ответ сказал, что "ликвидировать можно все", но сама по себе ликвидация не решает проблемы. В пример он привел ликвидацию ГАИ в одной из соседних стран: "Ликвидировали ГАИ - и что толку? Взятки стали брать не гаишники, а те, к кому перешли эти функции".

Президент призвал парламентариев подискутировать на тему того, как и что можно было бы изменить.