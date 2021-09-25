Президент РФ назвал причину претензий к онлайн-голосованию в Москве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Претензии к итогам электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве возникали не из-за непрозрачности этой системы, такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"По Москве это (претензии к онлайн-голосованию) возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат", - сказал он в субботу на онлайн-встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

Путин рассказал, что даже в "Единой России" сомневались в достоверности электронного голосования и предлагали ему отказаться от этой системы. "Ко мне приходили и говорили: "Не надо! Этим воспользуются совсем не те силы, которые поддерживают "Единую Россию". Но я прислушался к тем, кто сказал, что это неизбежно, это удобно для людей, и будет сделано все, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно", - сообщил президент.

Он заметил, что развитие системы электронного голосования диктует технический прогресс. "Вопрос не в том, в какой форме это проводится. Вопрос в контроле за качеством проведения этих мероприятий", - добавил глава государства.

Путин предложил подумать над совершенствованием системы электронного голосования, если у кого-то есть сомнения в достоверности контроля за ней.

"Если у кого-то есть сомнения в качестве контроля за электронным способом голосования, давайте вместе подумаем, как это отрегулировать", - отметил он.

Ранее в субботу зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что на текущий момент группа аудита не обнаружила следы взлома или вбросов в систему дистанционного электронного голосования столицы.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

В Москве выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования. При этом порядка 2 млн избирателей проголосовали электронным способом.