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Хроника последних дней СССР

Группа аудита не обнаружила следы взлома или вбросов в систему ДЭГ Москвы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На текущий момент группа общественного аудита не обнаружила попытки взлома системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил в субботу зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Сейчас работает группа аудита, которая разбирает первичные данные и ищет, но пока не находит следы взлома и вбросов", - приводится сообщение Венедиктова в его телеграм-канале.

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Он также отметил, что систему наблюдения за электронным голосованием необходимо улучшать, поэтому к выборам муниципальных депутатов в 2022 году штаб будет проводить обучающие семинары, чтобы сделать процесс наблюдения за онлайн-голосованием лучше.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

В Москве выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования. При этом порядка 2 млн избирателей проголосовали электронным способом.

Москва ДЭГ Алексей Венедиктов

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