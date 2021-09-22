Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве

Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На ресурсе observer.mos.ru, с помощью которого осуществлялось наблюдение за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Москве, опубликованы данные о его ходе.

На сайте представлены расшифровки электронных бюллетеней и временная шкала с числом транзакций в час по участковым избирательным комиссиям.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

В Москве выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования. При этом порядка 2 млн избирателей проголосовали электронным способом.

Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, за "Единую Россию" в Москве проголосовали 44,77% участников дистанционного электронного голосования. В очном - партия получила 30,10% голосов. КПРФ набрала 15,53% онлайн-голосов, очно ее выбрали 30,40% избирателей.

По ряду одномандатных округов в ходе обработки голосов лидировали кандидаты от КПРФ и иных партий. Так, представители "списка Собянина" утром в понедельник уступали в девяти округах из пятнадцати. Однако после подсчета большего процента голосов и добавления результатов ДЭГ представители "списка Собянина" лидировали во всех одномандатных округах.

При этом результаты ДЭГ подсчитывались дальше, чем планировалось изначально, - всю ночь с воскресенья на понедельник. Это обстоятельство объяснили большим числом избирателей, которые воспользовались функцией переголосования.