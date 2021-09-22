Поиск
Хроника последних дней СССР

Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве

Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве
Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На ресурсе observer.mos.ru, с помощью которого осуществлялось наблюдение за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Москве, опубликованы данные о его ходе.

На сайте представлены расшифровки электронных бюллетеней и временная шкала с числом транзакций в час по участковым избирательным комиссиям.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

В Москве выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования. При этом порядка 2 млн избирателей проголосовали электронным способом.

Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, за "Единую Россию" в Москве проголосовали 44,77% участников дистанционного электронного голосования. В очном - партия получила 30,10% голосов. КПРФ набрала 15,53% онлайн-голосов, очно ее выбрали 30,40% избирателей.

По ряду одномандатных округов в ходе обработки голосов лидировали кандидаты от КПРФ и иных партий. Так, представители "списка Собянина" утром в понедельник уступали в девяти округах из пятнадцати. Однако после подсчета большего процента голосов и добавления результатов ДЭГ представители "списка Собянина" лидировали во всех одномандатных округах.

При этом результаты ДЭГ подсчитывались дальше, чем планировалось изначально, - всю ночь с воскресенья на понедельник. Это обстоятельство объяснили большим числом избирателей, которые воспользовались функцией переголосования.

Москва

Новости по теме

Новости

Кандидаты в депутаты от КПРФ по Москве оспорят в суде итоги электронного голосования

Пандемия коронавируса

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

Театр Джигарханяна сменил название

Театр Джигарханяна сменил название
Пандемия коронавируса

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составил 24%

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета онлайн-голосов

С воскресенья на Москву выпало больше половины месячной нормы осадков

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

В Москве ночью загорелся электробус

В Москве ночью загорелся электробус
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');