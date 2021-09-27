Золотодобытчика оштрафовали за загрязнение реки Кувай

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае суд оштрафовал на 150 тысяч рублей золотодобывающую компанию ООО "Сибирские сельские машины" за загрязнение реки Кувай в Манском районе в октябре 2020 года, сообщила прокуратура региона.

Компания привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение правил охраны водных объектов) по требованию природоохранной прокуратуры. Суд установил, что он сбросила в реку воды из технологического отстойника. Экспертиза показала, что в результате в речной воде концентрация взвешенных веществ превысила допустимое содержание в среднем в 25 раз, а железа - в 27,3 раза. Ущерб, нанесенный реке, оценен в 828 тысяч рублей.

Также в отношении компании расследуется уголовное дело о нарушении правил охраны природы при производстве работ (статья 246 УК).