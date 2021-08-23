В Башкирии работа золотодобывающего "Альтинвеста" остановлена из-за нарушений

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Башкирии приостановили работу золотодобывающего ООО "Альтинвест" из-за нарушений, сообщил на оперативном совещании заместитель премьер-министра регионального правительства Азат Бадранов.

"У нас была сформирована рабочая группа межведомственной комиссии по недропользованию, выехали, проинспектировали обстановку в селе Уразово, где больше всего шумели (местные жители - ИФ), где (работает - ИФ) "Альтинвест" с непонятными бенефициарами, со сложной структурой (владения - ИФ), с офшорами", - сказал он.

Глава Башкирии Радий Хабиров возразил, что у "Альтинвеста" "понятные бенефициары - это украинский бывший". "Вели просто как оккупанты. Надо остановить (работы на участке - ИФ), надо разобрать, виновных наказать", - сказал он.

Хабиров ранее говорил, что, предположительно, одним из бенефициаров компании-недропользователя может быть бывший вице-премьер Украины Леонид Козаченко.

Бадранов 21 августа во "ВКонтакте" написал, что "ситуация с добычей золота вокруг села Уразово еще хуже, чем мы себе представляли".

"Фактически на одном из участков усматривается самовольный захват территории и незаконная добыча драгоценного металла. Иными словами, хищение золота у государства. По другому участку - целый букет нарушений лицензионного соглашения. При этом у "Альтинвеста" и его подрядчиков усматриваются нарушения и налогового законодательства. Так, за шесть лет деятельности нулевая отчетность, по счетам нет никаких движений, налоги не уплачиваются. По всем этим сюжетам правоохранительные органы еще скажут свое слово. Будем работать на то, чтобы обязательно состоялась тщательная проверка всех обстоятельств и фактов добычи золота у села Уразово", - отметил он.

Разговор с жителями Уразова он назвал "сложным".

"Люди сильно страдают от хищнического обращения с природой и шума от ночных работ золотодобытчиков. В процессе этого общения шли переговоры с ответственными сотрудниками МВД по РБ, в итоге нашли быстрое решение по приостановлению деятельности. Сотрудники полиции ежедневно на ночь будут выставлять пост полиции, днем периодически будут заезжать инспектировать обстановку", - отметил он.

Вице-премьер заявил, что "контрольно-надзорные органы, каждое ведомство по своей линии, отработают различные штрафы по выявленным нарушениям (предварительно сумма штрафов уже идёт на миллионы)".

Как следует из информации госреестра участков недр, ООО "Альтинвест" получило лицензию на добычу россыпного золота на Уразовской площади (россыпи Кызыл-Таш, Террасовая-2) в Башкирии в ноябре 2007 года. Срок окончания лицензии - 31 октября 2022 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Альтинвест" зарегистрирован в Башкирии в 2005 году, осуществляет добычу руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.

Владельцами компании является Андрей Персона (70%) и кипрская Bolaso Investments Limited (30%). Аналитический показатель "Факторы риска" свидетельствует, что сведения о компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными, она отсутствует по юридическому адресу, есть действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

Козаченко с июня 2001 по ноябрь 2002 года был вице-премьером Украины по аграрным вопросам в правительстве Анатолия Кинаха. С 2002 года и до сих пор он является президентом Украинской аграрной конфедерации. Он был депутатом Верховной рады.