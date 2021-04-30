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В Приамурье обнаружили загрязнение двух рек в районе золотодобычи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Превышение взвешенных веществ в двух реках Амурской области выявлено в ходе проверок территорий золотодобычи в Селемджинском районе, сообщает Минприроды области.

"В ходе рейдов с 26 по 30 апреля осмотрено 10 водных объектов. При исследовании проб природной и сточных вод фотометрическим анализатором (...) выявлено превышение содержания взвешенных веществ на реке Большая Эльга в 4,4 раза, на реке Гербичан в 10 раз", - говорится в сообщении.

Специалисты с помощью федеральной государственной автоматизированной системы лицензирования недропользования установили, что работы по добыче россыпного золота на этих реках ведут АО "Хэргу" и АО ЗДП "Коболдо". В настоящее время министерство устанавливает виновных в загрязнении водных объектов.

Предварительный расчет размера вреда, причиненного природе, составил более 1 млн рублей по факту загрязнения реки Большая Эльга и более 4,7 млн рублей по факту загрязнения Гербичан.

Итоги проверок будут направлены в Приамурские межрегиональные управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Амурское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

Проверка водных объектов в золотодобывающих районах при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии будет продолжена. Инспекторы Минприроды Приамурья планируют провести 15 рейдов.

Амурская область

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