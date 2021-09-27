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Кремль надеется на преемственность в отношениях с Германией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на преемственность нового руководства ФРГ, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг, в отношениях с Россией.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что у Москвы и Берлина существуют разногласия. "Но нас объединяет понимание того, что проблемы можно и нужно решать только посредством диалога", - сказал он в связи с этим.

"Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше", - добавил Песков.

Песков также отметил, что выборы в Германии, которая является крупнейшей страной в Европе, приковывают к себе внимание всего мира, в том числе и России.

Кроме того, представитель Кремля обратил внимание, что Германия является крупным инвестиционным и торговым партнером России, и Москва заинтересована в продолжении этих отношений.

Германия Дмитрий Песков

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