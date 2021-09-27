Новгородская область вернет жесткие COVID-меры, если за неделю ситуация не улучшится

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Новгородской области вернутся к более жестким мерам против распространения коронавируса, если в течение недели медикам не удастся улучшить ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба облправительства.

Об этом на очередном заседании регионального противокоронавирусного штаба в понедельник сообщил замгубернатора Андрей Данилов, говорится в информации пресс-службы.

Данилов оценил ситуацию как тяжелую. Согласно сведениям властей, в регионе растет число инфицированных и госпитализированных, особенно - среди работающих новгородцев. Не снижается число заболевших пенсионеров. В настоящий момент в стационарах находятся около 1,1 тыс. больных. На увеличение уровня заболеваемости коронавирусом накладывается рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, особенно - среди детей.

Данилов поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.