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"Голос" приостановит членство в ENEMO после признания ее нежелательной в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" (признано НКО-иноагентом) планирует приостановить свое членство в международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO) после объявления ее нежелательной в РФ.

"Это решение никак не отразится на работе движения "Голос". Мы только что об этом узнали. Мы приостановим свое членство в этой организации. У нас такое уже было с другой аналогичной сетью. Сама эта организация в России не работала, поэтому, мне кажется, для нас никаких последствий нет", - сказал "Интерфаксу" сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук в понедельник.

Ранее в этот же день в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили "Интерфаксу", что ведомство признало нежелательной деятельность в России "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами". Такое решение было принято потому, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, пояснили в ведомстве.

Согласно контактной информации на сайте НПО, организация располагается в Подгорице (Черногория). Там также отмечается, что ENEMO, основанная в 2001 году, объединяет 23 некоммерческие, непартийные и неправительственные организации Центральной и Восточной Европы, а также в Центральной Азии, включая три страны Европейского союза.

С 2005 года членом ENEMO является движение "Голос".

Голос ENEMO

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