НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - сообщили в Генпрокуратуре.

Такое решение было принято потому, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, пояснили в ведомстве.

Согласно контактной информации на сайте НПО, организация располагается в Подгорице (Черногория).

Там также отмечается, что ENEMO, основанная в 2001 году, объединяет 23 некоммерческие, непартийные и неправительственные организации Центральной и Восточной Европы, а также в Центральной Азии, включая три страны Европейского Союза.

С 2005 года членом ENEMO является движение "Голос" (признано НКО-иноагентом).

В качестве своей основной деятельности НПО указывает оценку избирательных процессов и политического пространства с помощью развертывания международных миссий по наблюдению за выборами.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования", - добавили в Генпрокуратуре.

ENEMO - уже третья за последние дни организация, объявленная в РФ нежелательной. В минувшую пятницу Генпрокуратура сообщила о признании таковыми двух саентологических организаций.