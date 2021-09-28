Пропавшие три дня назад туристки в Приморье найдены

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Три туристки, пропавшие во время восхождения на гору Фалаза в Приморье, самостоятельно вышли к населенному пункту, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-служба регионального главка МЧС.

"Туристы вышли самостоятельно. Все здоровы, в медицинской помощи не нуждаются. Подробности уточняются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в понедельник в МЧС поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе 25 сентября пропали три женщины, отправившиеся в поход на гору Фалаза. Пропавших искали спасатели, полицейские, волонтеры. Были задействованы беспилотники.

Литовка (старое название - Фалаза) - гора в южном Приморье, входит в состав Ливадийского хребта. Это одна из самых посещаемых вершин Приморского края.