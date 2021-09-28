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Сенатором от Заксобрания Приамурья избран советник губернатора Шейкин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Советник губернатора Амурской области Артем Шейкин войдет в состав Совета Федерации по итогам голосования депутатов регионального Заксобрания.

Большинство фракций перед голосованием высказались за предложенную кандидатуру. Представители ЛДПР воздержались, а КПРФ высказались против.

"Дело не в кандидатуре, дело в системе. (...) Мы понимаем, что это политическое решение", - заявил представитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

Кандидат от фракции "Единая Россия" Шейкин родился в 1980 году в Белогорске Амурской области, получил три высших образования. С февраля 2020 года являлся советником губернатора Приамурья на общественных началах, основатель Фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры". Возглавлял молодежную коллегию при губернаторе Санкт-Петербурга.

По итогам тайного голосования за Шейкина проголосовало 20 депутатов, три законодателя высказались против его кандидатуры, один бюллетень признан недействительным.

"Уверен, что оправдаю ваши ожидания. Готов работать с каждым из вас", - обратился к депутатскому корпусу после избрания Шейкин.

Амурская область Артем Шейкин Единая Россия

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