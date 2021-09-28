Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ключи от нового дома выдали семье в якутском селе Бясь-Кюель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев вручил семье ключи от первого построенного дома в якутском селе Бясь-Кюель Горного района, где лесной пожар уничтожил более 30 домов и построек.

В РоссииГлава Якутии оценил итоги борьбы с пожарами в регионеГлава Якутии оценил итоги борьбы с пожарами в регионеЧитать подробнее

"Ключи вручены семье Екатерины и Алексея Саввиных. Именно их дом отстроен одним из первых в микрорайоне "Кэскил" села Бясь-Кюель", - сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии.

Уточняется, что это один из 34 домов, которые восстанавливают в селе. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы. Они идут по графику и завершатся к 15 октября.

"Многие не верили, что за столь короткое время мы сможем построить новые дома. Но сегодня мы видим, что по всему селу ведется активное строительство", - приводятся в сообщении слова Николаева.

По данным властей республики, с завтрашнего дня в селе Бясь-Кюель будут ежедневно вводиться по 2-3 новых благоустроенных дома. По словам министра сельского хозяйства республики Александра Атласова, в селе завершились работы по восстановлению 8 коровников из 10.

"Оставшиеся два объекта будут сданы в ближайшие дни: 30 сентября и 15 октября. После сдачи последнего коровника будет осуществлена централизованная поставка живности", - говорится в сообщении.

В РоссииНовые дома начали строить в пострадавшем от пожара поселке Бясь-КюельЧитать подробнее

Кроме того, глава Якутии уточнил, что добровольческий штаб, который объединил якутян для оказания посильной адресной помощи пострадавшим от пожара жителям села Бясь-Кюель, собрал 7,8 млн рублей. "Эти средства будут направлены семьям для обустройства быта", - добавил он.

Как сообщалось, 7 августа перекинувшийся из леса огонь уничтожил более 30 домов в селе Бясь-Кюель Горного района. Кроме того, сгорели гаражи, бани и другие хозяйственные постройки. В результате пожара погибли крупный рогатый скот, свиньи, куры и кролики. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. 400 человек были эвакуированы в село Бердигестях.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру в селе. Власти пообещали, что дома для погорельцев отстроят к середине октября и за счет республиканского бюджета.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. В этом году, по словам Айсена Николаева, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.

Бясь-Кюель Якутия Айсен Николаев

Новости

Система ценообразования на выбросы CO2 появится в России

Что случилось этой ночью: вторник, 28 сентября

Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Дагестане

При обрушении моста в Пермском крае погибли два человека

Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае

Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае

Пропавшие три дня назад туристки в Приморье найдены

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Что произошло за день: понедельник, 27 сентября

"Голос" приостановит членство в ENEMO после признания ее нежелательной в РФ

НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');