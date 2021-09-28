Ключи от нового дома выдали семье в якутском селе Бясь-Кюель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев вручил семье ключи от первого построенного дома в якутском селе Бясь-Кюель Горного района, где лесной пожар уничтожил более 30 домов и построек.

"Ключи вручены семье Екатерины и Алексея Саввиных. Именно их дом отстроен одним из первых в микрорайоне "Кэскил" села Бясь-Кюель", - сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии.

Уточняется, что это один из 34 домов, которые восстанавливают в селе. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы. Они идут по графику и завершатся к 15 октября.

"Многие не верили, что за столь короткое время мы сможем построить новые дома. Но сегодня мы видим, что по всему селу ведется активное строительство", - приводятся в сообщении слова Николаева.

По данным властей республики, с завтрашнего дня в селе Бясь-Кюель будут ежедневно вводиться по 2-3 новых благоустроенных дома. По словам министра сельского хозяйства республики Александра Атласова, в селе завершились работы по восстановлению 8 коровников из 10.

"Оставшиеся два объекта будут сданы в ближайшие дни: 30 сентября и 15 октября. После сдачи последнего коровника будет осуществлена централизованная поставка живности", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Якутии уточнил, что добровольческий штаб, который объединил якутян для оказания посильной адресной помощи пострадавшим от пожара жителям села Бясь-Кюель, собрал 7,8 млн рублей. "Эти средства будут направлены семьям для обустройства быта", - добавил он.

Как сообщалось, 7 августа перекинувшийся из леса огонь уничтожил более 30 домов в селе Бясь-Кюель Горного района. Кроме того, сгорели гаражи, бани и другие хозяйственные постройки. В результате пожара погибли крупный рогатый скот, свиньи, куры и кролики. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. 400 человек были эвакуированы в село Бердигестях.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру в селе. Власти пообещали, что дома для погорельцев отстроят к середине октября и за счет республиканского бюджета.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. В этом году, по словам Айсена Николаева, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.