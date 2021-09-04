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Глава Якутии оценил итоги борьбы с пожарами в регионе

Глава Якутии оценил итоги борьбы с пожарами в регионе
Фото: Семен Рябинин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что большую часть села Бясь-Кюель удалось спасти от огня, лесные пожары бушевали рядом с 46 населенными пунктами региона.

В РоссииНовые дома начали строить в пострадавшем от пожара поселке Бясь-КюельЧитать подробнее

"У нас была, можно сказать, война за тайгу. Главное, что мы продержались до тех пор, пока все-таки дожди уже пошли", - сказал глава Якутии, добавив, что в республике пожары бушевали на расстоянии менее 5 км рядом с 46 населенными пунктами.

Говоря о селе Бясь-Кюель Горного района, где 7 августа огонь, перекинувшийся из леса, уничтожил более 30 домов и ряд хозяйственных построек, глава Якутии отметил, что "90% села спасли, 10% сгорело".

Ранее сообщалось, что Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру в селе. Власти пообещали, что дома для погорельцев отстроят к середине октября и за счет республиканского бюджета.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия Айсен Николаев

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