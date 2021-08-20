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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Новые дома начали строить в пострадавшем от пожара поселке Бясь-Кюель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Строительство новых домов началось в якутском селе Бясь-Кюель Горного района, где лесной пожар уничтожил более 30 домов и построек, написал в соцсетях глава республики Айсен Николаев.

В РоссииВ якутском селе, где сгорел 31 дом, восстановлена подача газа и электричестваЧитать подробнее

"Сегодня в селе Бясь-Кюель состоялось радостное событие - закладка сваи первого нового дома. Хозяева - семья Саввиных. Я был счастлив увидеть в глазах собравшихся жителей не страх и безызвестность, а уже искреннюю радость и уверенность в завтрашнем дне", - написал Николаев.

По его словам, уже в середине октября все пострадавшие жители села смогут заселиться в новые, благоустроенные дома.

Как сообщалось, 7 августа перекинувшийся из леса огонь уничтожил более 30 домов в селе Бясь-Кюель Горного района. Кроме того, сгорели гаражи, бани и другие хозяйственные постройки. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. 400 человек были эвакуированы в село Бердигестях.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру в селе. Власти пообещали, что дома для погорельцев отстроят к середине октября и за счет республиканского бюджета.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на республику.

Якутия Бясь-Кюель

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