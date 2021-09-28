В Удмуртии вновь побиты антирекорды по числу заражений и смертей от COVID

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Удмуртии за сутки выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб во вторник.

Это наибольшее количество инфицированных с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 сентября - 232 случая заражения.

"В числе заболевших: 53 ребенка, 60 человек старше 65 лет", - отмечается в сообщении.

За сутки в Удмуртии от коронавируса скончались 20 человек - одиннадцать женщин в возрасте от 69 до 90 лет и девять мужчин от 58 до 91 года. Это также наибольшее суточное число смертей с начала пандемии. Предыдущий антирекорд смертности был зафиксирован 22 сентября - 18 человек.

Всего по состоянию на 28 сентября в Удмуртии был зарегистрирован 52 961 случай заражения коронавирусом, 1 980 человек скончались. В настоящее время 409 больных находятся в тяжелом состоянии, 1 670 - средней степени тяжести.