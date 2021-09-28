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Нижегородская область ввела режим ЧС из-за гибели урожая сельхозкультур

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородская область ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за гибели урожая сельскохозяйственных культур вследствие опасных природных явлений – суховеев, почвенной и атмосферной засухи в вегетационный период. Об этом говорится в указе губернатора области.

Администрациям муниципальных образований рекомендовано до 11 октября представить в областной Минсельхозпрод документы, обосновывающие ущерб от гибели сельхозкультур и затраты на их выращивание до момента утраты.

Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона поручено организовать подготовку и представление в Минсельхоз РФ документов для проведения оценки ущерба сельхозтоваропроизводителей от ЧС.

В Минсельхозпроде региона "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время проводится обследование посевов сельскохозяйственных культур для уточнения пострадавших площадей.

По данным министерства, в текущем году в Нижегородской области наблюдается снижение урожайности сельхозкультур относительно средней урожайности за предыдущие 5 лет. В частности, это касается зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и масличных культур.

К настоящему времени в регионе практически завершена уборка зерна. Убрано 581 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1 млн 218 тыс. тонн зерна при средней урожайности 20,9 ц/га.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, регион полностью обеспечит себя зерном собственного производства. По остальным сельхозкультурам уборочная кампания не вошла в финальную стадию", - сказали в министерстве.

В 2021 году в Нижегородской области 605,6 тыс. га было засеяно зерновыми культурами, 5,9 тыс. га – овощами открытого грунта, 13,1 тыс. га – сахарной свеклой, 38,9 тыс. га – масличными культурами, 32,8 тыс. га - картофелем.

Ранее Минсельхозпрод региона сообщал, что перед нижегородским агропромом в 2021 году стоит задача произвести порядка 1,3 млн тонн зерна.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий произведено зерновых и зернобобовых культур – 1,6 млн тонн при средней урожайности 28 ц/га (рост на треть по сравнению с 2019 годом); картофеля – 748,8 тыс. тонн при средней урожайности 227,9 ц/га (без учета личного сектора – 445,3 тыс. тонн); овощей открытого и закрытого грунта – 188,3 тыс. тонн (без учета личного сектора – 51,3 тыс. тонн). Вся выращенная продукция была собрана в установленные сроки, без потерь.

Нижегородская область

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