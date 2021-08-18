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Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения данных

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения данных
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ возобновит публикацию оперативных данных по уборке урожая и севу озимых после уточнения форм и структуры данных, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В настоящее время Минсельхоз России совместно с регионами ведет техническую работу по уточнению формы и структуры оперативных данных по ходу уборки урожая и сева озимых культур. После ее завершения публикация информации на сайте ведомства будет продолжена в ежедневном режиме", - заявил представитель министерства.

Минсельхоз с 6 августа прекратил публикацию оперативных данных о ходе уборки урожая.

В РоссииМинсельхоз перестал публиковать оперативные данные об уборке урожаяЧитать подробнее

Ранее ведомство по рабочим дням сообщало о ходе сезонных полевых работ (посевная и уборочная кампании). Информация со ссылкой на оперативные данные региональных органов АПК размещалась на сайте министерства.

С 12 августа не публикует эти данные и Центр агроаналитики при Минсельхозе.

По данным на 11 августа, было собрано 74,9 млн тонн зерна, что на 1,5 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность составила 30,4 ц/га против 34,2 ц/га годом ранее. Пшеницы намолочено 56,3 млн тонн (59,8 млн тонн в прошлом году) при урожайности 33,2 ц/га (37 ц/га), ячменя - 13,1 млн тонн (12 млн тонн), урожайность составила 26,5 ц/га (30,7 ц/га).

По базовому прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 127,4 млн тонн, это третий показатель после рекордного сбора в 2017 году - 135,5 млн тонн. В том числе урожай пшеницы оценивается в 81 млн тонн. На минувшей неделе этот прогноз, сделанный еще в мае, был подтвержден.

Оценки экспертов зернового рынка несколько ниже - от 76,2 млн до 77 млн тонн пшеницы. Минсельхоз США на минувшей неделе понизил прогноз сбора пшеницы в РФ до 72,5 млн тонн. Но российские эксперты считают эту оценку заниженной.

Минсельхоз

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