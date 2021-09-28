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Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн руб.

Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн руб.
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд 29 сентября решит, предоставлять ли компании Facebook отсрочку по оплате 26 млн рублей штрафов.

"Facebook в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи, подал заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежным средств в счет погашения административных штрафов", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, Facebook просит продлить срок оплаты до 4 октября.

Facebook до 29 сентября в добровольном порядке должен был погасить 26 млн руб. штрафов, назначенных соцсети за нарушение российского законодательства. В случае отказа суд должен направить материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Также некоторые соцсети были привлечены к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

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