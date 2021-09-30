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В Госдуме не исключили оборотных штрафов для YouTube

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор может наложить оборотные штрафы и на YouTube, заявил член комитета Госдумы VII созыва по информполитике Антон Горелкин.

"Поскольку правонарушение повторное (43 млн рублей за неудаление противоправного контента Facebook так и не оплатил), дальше штрафы будут считать от годового оборота, и это уже другой порядок цифр. То же самое грозит YouTube: видеохостинг уже семь лет (!) не принимает никаких мер по удалению 3 тысяч роликов, признанных в России незаконными", - написал Горелкин в четверг в своем телеграм-канале.

По его данным, Роскомнадзор планирует применять оборотные штрафы в отношении западных компаний, которые систематически нарушают требования российского законодательства. Роскомнадзор также может наложить на компании-нарушители полный запрет рекламной деятельности и ограничение на прием платежей, добавил Горелкин.

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"Думаю, их применение наряду с практикой оборотных штрафов иностранцев-нарушителей сильно отрезвит, и от скользкой риторики они наконец перейдут к конкретным действиям", - написал депутат.

Накануне мировой суд Таганского района Москвы разрешил компании Facebook выплатить в добровольном порядке 26 млн рублей штрафов до 4 октября. Как сообщили в суде, Facebook в последний день срока добровольной уплаты штрафов на 26 млн руб. подал заявления об отсрочке, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежным средств. Если компания не погасит задолженность до 4 октября, суд направит материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

По вступившим в законную силу решениям суда Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Всего с начала года сумма общих штрафов по вступившим и не вступившим в законную силу решениям суда, назначенным Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Ряд соцсетей был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

YouTube Госдума Антон Горелкин Роскомнадзор Facebook

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