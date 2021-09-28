Спасатели призвали удешевить страховку для восхождения на Эльбрус за счет государства

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Многие российские туристы экономят на страховке для восхождения на Эльбрус, отказываясь переплачивать за опцию спасения вертолетом, и спасатели предлагают правительству удешевить ее за счет компенсации 50% стоимости полиса.

"В этом году мы провели 10 спасательных операций за счет частной вертолетной компании. МЧС вызвать сложнее, они дальше находятся, чем частные. Мы разработали 15 лет назад полис страхования для альпинистов, включающий вертолетную эвакуацию. Для гор это крайне важно. Когда спасатели идут пешком, то это минимум полсуток, а то и сутки-двое. В ситуации с вертолетом время значительно сокращается. В Европе есть норматив - 30 минут. У нас примерно такой же, за час наши спасатели снимают туристов с седловины или другого участка на Эльбрусе", - сказал на пресс-конференции старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма в России (ФАР) Алексей Овчинников.

Он отметил, что страховые компании разработали регламент договора, по которому они могут оплатить за счет страховки вертолетные услуги спасения.

"Большинство из тех, кто занимается спортивным альпинизмом, оформляют эту страховку. Она недешевая, и это, безусловно, барьер. Если турист едет в Приэльбрусье, то ему страховка обойдется от 5 до 10 тыс. рублей. А при цене тура в 30 тыс. заплатить сверху за страховку еще 10 тыс. туристы не готовы. Конечно, две трети отказов от страховки с этой опцией происходят из-за цены. Туристы готовы заплатить за это 1-2 тыс. рублей", - пояснил Овчинников.

"Мы обсуждали с Госдумой, с Ростуризмом этот вопрос и предложили перенять опыт Германии, когда государство целенаправленно компенсирует страховым компаниям 50% страховки тех, кто ходит в горы. И это позволяет удешевить цену для конечного потребителя. Во всем мире это практикуется не МЧС, а за счет частных компаний, при этом техника привлекается на платной основе за счет страховых полисов", - заключил он.

Исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева добавила, что для успешных восхождений без рисков очень важна физическая подготовка туристов и квалификация гидов, которые принимают решение о том, подниматься в конкретный день на гору или нет.

23 сентября группа альпинистов в составе 19 человек из разных городов России совершила восхождение на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий они запросили помощь. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, от переохлаждения. Из эвакуированных 11 человек были госпитализированы.