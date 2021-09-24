Число погибших альпинистов на Эльбрусе достигло трех

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших альпинистов на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) увеличилось до трех, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего данный момент спасателям удалось обнаружить восемь человек из которых, к сожалению, трое без признаков жизни", - сказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что к поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили четверых альпинистов, среди них один погибший.

В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. По предварительной информации МЧС, у одного человека из группы травма ноги.

Поиски группы осложнены порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

В настоящее время спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы.