Росприроднадзору поручили проверить 86 операторов морских терминалов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до конца 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды, следует из соответствующего поручения.

Терминалы и порты будут проверяться, в том числе, в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти.

Росприроднадзор должен будет представить ежеквартальный доклад о результатах проверок в правительство РФ.

Проверки будут проводиться в срок с 20 сентября 2021 года до 15 декабря 2022 года.