Поиск
Хроника последних дней СССР

Росприроднадзору поручили проверить 86 операторов морских терминалов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до конца 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды, следует из соответствующего поручения.

В РоссииКТК счел внутреннее повреждение детали причиной аварии с разливом нефти в Черное мореЧитать подробнее

Терминалы и порты будут проверяться, в том числе, в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти.

Росприроднадзор должен будет представить ежеквартальный доклад о результатах проверок в правительство РФ.

Проверки будут проводиться в срок с 20 сентября 2021 года до 15 декабря 2022 года.

Виктория Абрамченко Росприроднадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для россиян

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

Генпрокуратура пообещала наказывать призывающих к массовым беспорядкам

Нападения в школах и вузах

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

В МИД РФ назвали фантазиями заявления Госдепа по российским выборам

Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другое продовольствие

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Мужчина пригрозил взорвать дома в татарстанском Альметьевске

В Кремле рассчитывают на изменение позиции Турции, не признающей выборы в Крыму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');